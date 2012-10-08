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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.13 -0.40 -0.65 1780229

搜狐 (SOHU.O) 40.70 -0.24 -0.59 311094

网易 (NTES.O) 53.09 -0.73 -1.36 629618

百度 (BIDU.O) 114.29 +0.09 +0.08 1949661

亚信科技 ASIA.O 10.68 -0.14 -1.29 74512

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.53 -0.54 -3.36 1885314

联电 (UMC.N) 2.05 -0.02 -0.97 468167

日月光 (ASX.N) 3.81 +0.04 +1.06 107920

矽品精密 (SPIL.O) 5.55 -0.12 -2.12 632226

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.08 -8.09 235879

友达 (AUO.N) 3.49 -0.07 -1.97 224418

中华电信 (CHT.N) 31.64 -0.07 -0.22 32452

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.40 -0.33 -0.77 359466

香港

中国移动 (CHL.N) 54.42 -0.94 -1.70 104611

中国联通 (CHU.N) 16.41 -0.33 -1.97 132306

中国电信 (CHA.N) 58.52 -0.71 -1.20 9532

中芯国际 (SMI.N) 1.83 -0.07 -3.68 58011

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.14 -3.42 601

(完)

--整理 徐文焰

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