《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月8日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.13 -0.40 -0.65 1780229
搜狐 (SOHU.O) 40.70 -0.24 -0.59 311094
网易 (NTES.O) 53.09 -0.73 -1.36 629618
百度 (BIDU.O) 114.29 +0.09 +0.08 1949661
亚信科技 ASIA.O 10.68 -0.14 -1.29 74512
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.53 -0.54 -3.36 1885314
联电 (UMC.N) 2.05 -0.02 -0.97 468167
日月光 (ASX.N) 3.81 +0.04 +1.06 107920
矽品精密 (SPIL.O) 5.55 -0.12 -2.12 632226
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.08 -8.09 235879
友达 (AUO.N) 3.49 -0.07 -1.97 224418
中华电信 (CHT.N) 31.64 -0.07 -0.22 32452
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.40 -0.33 -0.77 359466
香港
中国移动 (CHL.N) 54.42 -0.94 -1.70 104611
中国联通 (CHU.N) 16.41 -0.33 -1.97 132306
中国电信 (CHA.N) 58.52 -0.71 -1.20 9532
中芯国际 (SMI.N) 1.83 -0.07 -3.68 58011
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.14 -3.42 601
(完)
--整理 徐文焰
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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