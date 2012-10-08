〔IMF报告〕IMF调降欧元区经济增长预估,称ECB有降息空间(更新版)

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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路透布鲁塞尔10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一称,欧元区经济今年萎缩幅度将超预期,2013年恐几无增长,受累于主权债危机扩大,这仍是经济增长面临的主要风险.
"欧洲的首要任务是要解决区内的危机,这就要求该地区要向银行业和财政联盟迈进..."IMF在全球经济展望中说道.
IMF预期欧元区经济今年将萎缩0.4%,之前预期为萎缩0.3%.预期明年的欧元区经济将仅增长0.2%,7月时曾预期会增长0.7%.
"欧元区一些二线国家的财政问题在第二季进一步扩大,尽管该问题有所缓解,但到第三季9月中旬仍未完全扭转."IMF表示.
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。