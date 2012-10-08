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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 07:11 BJT

〔IMF报告〕IMF调降欧元区经济增长预估,称ECB有降息空间(更新版)

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路透布鲁塞尔10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一称,欧元区经济今年萎缩幅度将超预期,2013年恐几无增长,受累于主权债危机扩大,这仍是经济增长面临的主要风险.

"欧洲的首要任务是要解决区内的危机,这就要求该地区要向银行业和财政联盟迈进..."IMF在全球经济展望中说道.

IMF预期欧元区经济今年将萎缩0.4%,之前预期为萎缩0.3%.预期明年的欧元区经济将仅增长0.2%,7月时曾预期会增长0.7%.

"欧元区一些二线国家的财政问题在第二季进一步扩大,尽管该问题有所缓解,但到第三季9月中旬仍未完全扭转."IMF表示.

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