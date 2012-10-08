《欧元区金融焦点》希腊问题未取得实质进展,德国认为西班牙无需援助

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
* 欧元区成员国以及IMF针对希腊下一步行动进行"热烈的"讨论
* 德国等国表示,西班牙不需要金融援助
* 国际三方贷款人报告完成之前,希腊问题可能无法取得进展
* 规模达5,000亿欧元的永久性欧元区救助基金正式成立
路透卢森堡10月8日电---欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就希腊问题进行了"细致且热烈的"讨论,但在决定如何通过纾困计划帮助希腊重回正轨的问题上,未能取得明显进展.
官员表示,与会成员国财长花了两个多小时讨论国际三方贷款人--欧盟执委会,欧洲央行和IMF--将要完成的希腊债务削减计划报告,而欧元区内部及其与IMF之间对于如何才能最好地推进此事存在分歧.
虽然欧元集团主席贾克和IMF总裁拉加德均表示乐见希腊问题取得进展,但他们亦表示,还有更多的工作需要完成.国际三方贷款人的报告可能在下月发布,而后各方将举行进一步的讨论.
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。