《欧元区金融焦点》希腊问题未取得实质进展,德国认为西班牙无需援助

* 欧元区成员国以及IMF针对希腊下一步行动进行"热烈的"讨论

* 德国等国表示,西班牙不需要金融援助

* 国际三方贷款人报告完成之前,希腊问题可能无法取得进展

* 规模达5,000亿欧元的永久性欧元区救助基金正式成立

路透卢森堡10月8日电---欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就希腊问题进行了"细致且热烈的"讨论,但在决定如何通过纾困计划帮助希腊重回正轨的问题上,未能取得明显进展.

官员表示,与会成员国财长花了两个多小时讨论国际三方贷款人--欧盟执委会,欧洲央行和IMF--将要完成的希腊债务削减计划报告,而欧元区内部及其与IMF之间对于如何才能最好地推进此事存在分歧.