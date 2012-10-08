《汇市简讯》逢高抛售澳元/美元策略仍受青睐

0119GMT * 澳元兑欧元和新西兰元获得空头回补,支撑澳元整体走势 * 过去24个小时中模型基金逢低买入澳元/美元 * 部分人士预计澳元/美元将下滑,因为澳洲央行降息速度过快,而且在短期内行动力度过大 * 中长期投资大户试图在汇价升向1.0250/80的过程中逢高抛盘 * 全球成长忧虑仍支持汇价下行趋势.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=