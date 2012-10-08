〔英国经济〕IMF下调英国2012和2013年经济成长预估(更新版)

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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路透伦敦10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一下调了英国经济成长预估,并表示如果前景恶化,英国央行可能需要推出更多刺激措施--或许也需采用增加公共支出或减税方案.
IMF预计英国经济今年将萎缩0.4%,2013年将温和成长1.1%.7月时IMF预估2012年英国经济成长率在0.2%,明年则在1.4%.
IMF表示,此次调降经济成长预估的部分原因是全球经济放缓--明年英国经济增速可能会超过欧元区,但是对于该国财政大臣欧思邦而言,数据也许依然显得不那么好看.
英国经济在去年底时陷入衰退.IMF称该国面临来自政府撙节措施和民间债务的额外阻力.
周一公布的IMF世界经济展望称,若经济成长进一步大幅下滑,欧思邦可能不得不进一步延缓实施减赤计划.
"如果大幅下滑的风险成为现实,那么财政脆弱程度有限的经济体应准备好采取财政应急措施."IMF称.
IMF亦表示,英国央行或需再度扩大量化宽松计划.该方案料在本月稍晚实现3,750亿英镑目标后宣告结束.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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