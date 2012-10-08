〔IMF报告〕IMF调降日本经济预估,称实现通胀目标或需更多货币宽松(更新版)

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(新增细节)
路透东京10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二称,日本央行上月推出的货币宽松政策应会支撑经济增长,有助于结束通缩,但要实现该央行1%的通胀率目标,或许还得采取更多宽松举措.
在半年一度的世界经济展望中,IMF下调对日本的经济增长率预估,指因外部需求更加疲软且中国经济放缓,这也是影响亚洲经济体的普遍因素.
IMF将日本今年经济增长率预估下调至约2.2%,明年增长率调降至1.2%,7月预估分别为2.4%和1.5%.
IMF称,今年增长相对强健而明年放缓,反映出日本2011年3月地震海啸后的重建效应,以及泰国去年年底洪水带来的制造业回暖效应消退.
报告称:"9月宣布的货币宽松政策应该会帮助支撑经济增长和摆脱通缩.然而,要想使通胀率达到日本央行的1%目标,或许还需要进一步放宽货币政策."
IMF预计,今年消费者物价可能持稳,但2013年可能再度下滑0.2%,重新回到温和通缩局面.
IMF称赞日本最近批准上调消费税率是迈出了重要一步,但重申需要进一步整顿,将日本公共债务带回可持续的轨道中.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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