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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 07:51 BJT

全球外汇市场10月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议

-- - 欧盟主席峰会(最后一日)

0645 - 法国今年截至8月的预算

0645 - 法国8月贸易收支

0730 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会公开听证会上陈词.

0830 - 英国8月工业生产与制造业产出

0830 - 英国8月贸易收支

0830 - 意大利第二季国内生产总值(GDP)终值

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)9月小型企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛10月6日当周连锁店销售

1255 - 美国Redbook 10月6日当周连锁店销售

1400 - 美国9月就业趋势指数

1400 - 美国10月IBD/TIPP消费者信心指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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