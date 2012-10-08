全球外汇市场10月9日主要消息

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议
-- - 欧盟主席峰会(最后一日)
0645 - 法国今年截至8月的预算
0645 - 法国8月贸易收支
0730 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会公开听证会上陈词.
0830 - 英国8月工业生产与制造业产出
0830 - 英国8月贸易收支
0830 - 意大利第二季国内生产总值(GDP)终值
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)9月小型企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛10月6日当周连锁店销售
1255 - 美国Redbook 10月6日当周连锁店销售
1400 - 美国9月就业趋势指数
1400 - 美国10月IBD/TIPP消费者信心指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？