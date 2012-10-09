美国与加拿大经济指标预测--10月9日-10月16日****

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透10月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月9日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 20.75 22.49
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%
1400 美国就业指数 9月 -- 108.6
1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 51.8
10月10日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4
再融资指数 -- 5,888.0
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.7%
趸售销售 +0.5% -0.1%
10月10-15日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 赤字25 赤字1,910
10月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
1230 美国进口价格 9月 +0.7% +0.7%
出口价格 +0.4% +0.9%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差440 逆差420
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 37 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月29日当周 327.5 328.1
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差19 逆差23.4
出口(亿加元) 8月 -- 377.4
进口(亿加元) -- 400.8
10月12日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 78.0 78.3
现况指数 86.0 85.7
预期指数 74.0 73.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- 126.3
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负5 负10.41
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.9%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.8%
10月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1230 美国实质所得(较前月) -0.1% -0.6%
1230 加拿大制造业销售 8月 -- -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- --
1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.3% -1.2%
产能利用率 78.3% 78.2%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40 (完)
--整理 隋芬;审校 程琳
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