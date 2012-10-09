《美国上市公司业绩公布日程表》--10月9日-10月16日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
汤森路透10月8日电---以下为标准普尔500企业中将于10月9日-10月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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10/9 AMC Q3 2012 美国铝业(Alcoa) (AA) 0.01 18 0.15
10/9 Q3 2012 百胜集团(Yum Brands) (YUM) 0.97 21 0.83
10/10 Q4 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 1.08
10/10 BMO Q3 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) -0.02 9 -0.05
10/11 11:00 Q3 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 11 0.33
10/11 BMO Q3 2012 Safeway Inc. SWY 0.43 19 0.38
10/12 11:00 Q3 2012 摩根大通 (JPM) 1.21 29 1.02
10/12 12:00 Q3 2012 富国银行(Wells Fargo) (WFC) 0.87 32 0.72
10/15 BMO Q3 2012 花旗集团(Citigroup) (C) 0.97 17 1.23
10/15 BMO Q3 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.53 9 0.44
10/16 AMC Q4 2012 Apollo Group, Inc. APOL.O 0.49 16 1.02
10/16 AMC Q3 2012 CSX Corp. CSX 0.44 27 0.43
10/16 BMO Q2 2013 Forest Laboratories, Inc. FRX 0.02 19 0.91
10/16 BMO Q3 2012 高盛公司(Goldman Sachs) (GS) 2.18 20 -0.84
10/16 Q3 2012 国际商业机器(IBM)公司 (IBM) 3.62 23 3.28
10/16 Q3 2012 英特尔(Intel) (INTC.O) 0.50 43 0.65
10/16 AMC Q3 2012 Intuitive Surgical (ISRG.O) 3.50 15 3.05
10/16 BMO Q3 2012 强生(Johnson & Johnson) (JNJ) 1.21 16 1.24
10/16 BMO Q3 2012 可口可乐 (KO) 0.50 14 0.52
10/16 AMC Q1 2013 Linear Technology (LLTC.O) 0.46 14 0.49
10/16 BMO Q3 2012 美泰儿(Mattel) (MAT.O) 0.99 15 0.86
10/16 BMO Q3 2012 Omnicom Group Inc. (OMC) 0.74 17 0.72
10/16 BMO Q3 2012 The PNC Financial Services Group(PNC) 1.61 27 1.55
10/16 Q3 2012 道富银行 (STT) 0.96 22 0.96
10/16 BMO Q3 2012 UnitedHealth Group Inc. (UNH) 1.25 21 1.17
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p