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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 08:10 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月9日-10月16日

汤森路透10月8日电---以下为标准普尔500企业中将于10月9日-10月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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10/9 AMC Q3 2012 美国铝业(Alcoa) (AA) 0.01 18 0.15

10/9 Q3 2012 百胜集团(Yum Brands) (YUM) 0.97 21 0.83

10/10 Q4 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 1.08

10/10 BMO Q3 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) -0.02 9 -0.05

10/11 11:00 Q3 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 11 0.33

10/11 BMO Q3 2012 Safeway Inc. SWY 0.43 19 0.38

10/12 11:00 Q3 2012 摩根大通 (JPM) 1.21 29 1.02

10/12 12:00 Q3 2012 富国银行(Wells Fargo) (WFC) 0.87 32 0.72

10/15 BMO Q3 2012 花旗集团(Citigroup) (C) 0.97 17 1.23

10/15 BMO Q3 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.53 9 0.44

10/16 AMC Q4 2012 Apollo Group, Inc. APOL.O 0.49 16 1.02

10/16 AMC Q3 2012 CSX Corp. CSX 0.44 27 0.43

10/16 BMO Q2 2013 Forest Laboratories, Inc. FRX 0.02 19 0.91

10/16 BMO Q3 2012 高盛公司(Goldman Sachs) (GS) 2.18 20 -0.84

10/16 Q3 2012 国际商业机器(IBM)公司 (IBM) 3.62 23 3.28

10/16 Q3 2012 英特尔(Intel) (INTC.O) 0.50 43 0.65

10/16 AMC Q3 2012 Intuitive Surgical (ISRG.O) 3.50 15 3.05

10/16 BMO Q3 2012 强生(Johnson & Johnson) (JNJ) 1.21 16 1.24

10/16 BMO Q3 2012 可口可乐 (KO) 0.50 14 0.52

10/16 AMC Q1 2013 Linear Technology (LLTC.O) 0.46 14 0.49

10/16 BMO Q3 2012 美泰儿(Mattel) (MAT.O) 0.99 15 0.86

10/16 BMO Q3 2012 Omnicom Group Inc. (OMC) 0.74 17 0.72

10/16 BMO Q3 2012 The PNC Financial Services Group(PNC) 1.61 27 1.55

10/16 Q3 2012 道富银行 (STT) 0.96 22 0.96

10/16 BMO Q3 2012 UnitedHealth Group Inc. (UNH) 1.25 21 1.17

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 兰秀娟;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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