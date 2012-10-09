澳新经济指标预测--10月9日-10月16日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0
企业信心指数 -- 负2
10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%
10月10日(三)
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%
10月11日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加0.375 减少0.88
全职就业人数(万人) -- 增加0.06
就业参与率 65.0% 65.0%
失业率 5.3% 5.1%
10月12日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月15日(一)
0030 澳洲房屋融资 8月 -- -1.0%
投资房屋融资 -- -2.7%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.1% +1.0%
10月16日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- -- (完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保