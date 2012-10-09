〔IMF报告〕IMF调降非洲2012年经济增长预估,但上调2013年预估

路透东京10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二下调2012年非洲经济增长预估,因欧元区危机打压全球需求,且食品价格上涨冲击该地区依靠食品进口的国家.

在最新的全球经济展望中,IMF将非洲2012年经济增长率预估从5.4%调降至5%.但把2013年经济增长预估从5.3%上调至5.7%.

IMF表示,除南非以外,欧元区危机对非洲的影响迄今很温和.南非与欧洲有着密切的金融和贸易联系.

IMF将2013年南非经济增长率预估下调至3%,主要受持续上演的欧债危机影响,7月时预估值为3.3%.IMF维持南非2012年增长率预估在2.6%不变.

IMF警告称,若中国经济大幅放缓,非洲国家可能也会受到冲击.今年中国经济成长速度料将降至逾10年来的最低水平.(完)