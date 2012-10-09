〔新债招标〕中国国开行一年债收益率远高预期,三及五年符预期--业内人士

路透北京10月9日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.4439%,远高于此前3.38%的预测均值.

而该行同时招标增发的三年和五年期固息债,加权中标收益率分别为3.8753%和4.0733%,基本符合此前3.88%和4.08%的各自预测均值.

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.22%和4.30%.

第38-42期第二次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月9日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月15日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 一年:10月17日;

三年、五年、七年和10年:10月19日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)