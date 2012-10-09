〔香港新股〕辉山乳业拟融资6亿美元,亚美大陆煤气层筹约2亿美元--IFR

路透10月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，辉山乳业已经正式邀请各投行争取其2013年来香港上市的交易。投行人士估计是次上市发行的融资规模大概在6亿美元。

但据一位消息人士透露，按该公司目前的发展速度，在市场环境合适条件下其融资额可以更高。辉山乳业位于辽宁沈阳，创立超过60年，是东北地区最大的乳品企业。

此外，亚美大陆煤气层最快将于本月为其香港上市交易进行推介，计划募集资金约2亿美元。据媒体稍早前报导，该公司于2011年被华润电力(0836.HK)旗下的华润煤业收购，过去三年连续录得净亏损。

摩根大通(JPM.N)和巴克莱(BARC.L)任联席保荐人。亚洲大陆煤气层主要在中国开发、生产和销售煤层气，其主要资产位于山西省晋城潘庄。(完)

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