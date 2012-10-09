〔香港新股〕辉山乳业拟融资6亿美元,亚美大陆煤气层筹约2亿美元--IFR

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，辉山乳业已经正式邀请各投行争取其2013年来香港上市的交易。投行人士估计是次上市发行的融资规模大概在6亿美元。
但据一位消息人士透露，按该公司目前的发展速度，在市场环境合适条件下其融资额可以更高。辉山乳业位于辽宁沈阳，创立超过60年，是东北地区最大的乳品企业。
此外，亚美大陆煤气层最快将于本月为其香港上市交易进行推介，计划募集资金约2亿美元。据媒体稍早前报导，该公司于2011年被华润电力(0836.HK)旗下的华润煤业收购，过去三年连续录得净亏损。
摩根大通(JPM.N)和巴克莱(BARC.L)任联席保荐人。亚洲大陆煤气层主要在中国开发、生产和销售煤层气，其主要资产位于山西省晋城潘庄。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保