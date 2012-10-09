〔中东情势〕土耳其总统称叙利亚出现"最糟糕情形"

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译)
路透土耳其古维斯10月8日电---土耳其总统莒内（Abdullah Gul）周一称，叙利亚目前出现“最糟糕情形”，土耳其将采取必要措施保护自己。一枚来自叙利亚的炮弹落入土耳其境内后，土耳其军队连续六日炮击叙利亚进行还击。
莒内称，叙利亚的暴力冲突不能无限期地进行下去，该国总统阿萨德倒台已不可避免。
“叙利亚目前开始出现最糟糕情形……我国政府一直在与军方磋商。正如大家所见，我们立即采取了必要措施，并会继续这样做下去，”莒内说。
“迟早会有变化……在叙利亚出现更糟糕情形，发生更多流血冲突前，国际社会必须采取有效措施，这是我们的主要愿望，”他在安卡拉对记者说。
最近几天，土耳其军方在与叙利亚接壤的边境增派兵力，并对来自叙利亚的炮火做出还击。
土耳其一名官员告诉路透，土耳其周一对叙利亚发动了最新的报复性攻击。此前一枚来自叙利亚的迫击炮落入土耳其哈塔伊省（Hatay）的一个村庄。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保