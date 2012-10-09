〔IMF报告〕中东和北非产油国今年经济增长将加快,因利比亚生产反弹

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,中东和北非石油出口国2012年经济增长率将加快至6.6%,主要得益于利比亚石油生产活动强劲反弹.
这是IMF半年度全球经济展望报告中为数不多的预估上调.此前IMF下调其对全球经济增长的预估.
IMF在4月的半年度展望报告中预期,今年中东和北非产油国经济增长率料为4.8%.这些国家2011年经济增长3.9%.
不过IMF还表示,伊朗因备受争议的核计划而遭到国际制裁,因此该国2012年GDP将下滑0.9%,为1994年以来首次经济萎缩.4月报告中的预估为增长0.4%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保