〔IMF报告〕中东和北非产油国今年经济增长将加快,因利比亚生产反弹

路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,中东和北非石油出口国2012年经济增长率将加快至6.6%,主要得益于利比亚石油生产活动强劲反弹.

这是IMF半年度全球经济展望报告中为数不多的预估上调.此前IMF下调其对全球经济增长的预估.

IMF在4月的半年度展望报告中预期,今年中东和北非产油国经济增长率料为4.8%.这些国家2011年经济增长3.9%.

不过IMF还表示,伊朗因备受争议的核计划而遭到国际制裁,因此该国2012年GDP将下滑0.9%,为1994年以来首次经济萎缩.4月报告中的预估为增长0.4%.(完)