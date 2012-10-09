〔中国个股〕宝钢回购股票金额累计达6亿元,达计划回购量的逾一成

路透上海10月9日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,截止周一,公司因回购股票而支付的总金额达5亿9,986万元人民币.这意味着宝钢总量高至50亿元的回购计划已进行了逾一成.

公告显示,自9月21日启动回购以来,宝钢累计回购数量为1亿3,100.9969万股,占公司总股本的比例约为0.75%,购买最高价为4.65元/股,最低价为4.51元/股.

为维护股东利益,增强投资者信心,宝钢计划以不超过每股5元的价格回购公司股份,采用上海证交所集中竞价交易方式,回购期限为股东大会通过该方案后的12个月内.9月21日当天,宝钢即回购了1,489万股.

宝钢股份周一报4.57元.(完)