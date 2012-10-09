〔中国个股〕宝钢回购股票金额累计达6亿元,达计划回购量的逾一成

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,截止周一,公司因回购股票而支付的总金额达5亿9,986万元人民币.这意味着宝钢总量高至50亿元的回购计划已进行了逾一成.
公告显示,自9月21日启动回购以来,宝钢累计回购数量为1亿3,100.9969万股,占公司总股本的比例约为0.75%,购买最高价为4.65元/股,最低价为4.51元/股.
为维护股东利益,增强投资者信心,宝钢计划以不超过每股5元的价格回购公司股份,采用上海证交所集中竞价交易方式,回购期限为股东大会通过该方案后的12个月内.9月21日当天,宝钢即回购了1,489万股.
宝钢股份周一报4.57元.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保