〔离岸人民币〕中国智能交通再试点心债市场,三年期债票息约9%--IFR

路透10月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国智能交通(1900.HK)再度试探点心债市场，据传票息在9%左右，债券的期限为三年。

国泰君安证券香港、中金香港及建银国际资本为此项融资案的联席簿记管理行。

去年7月发行人曾探索点心债市场，拟发行基准规模的首次人民币RegS优先级债券，期限为三年，据悉参考利率在5.5%-6.0%左右，由其子公司提供担保。当时,星展银行(DBSM.SI)和永隆银行为联合簿记管理人。但后来因反应不佳而取消。(完)

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