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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 08:38 BJT

〔日本经济〕过度追求高增长会造成各种失衡--央行总裁

在上周五结束的两日政策会议上,日本央行未屈从于政治压力,维持货币政策不变,但警告日本经济前景风险隐现,从而保留了本月稍晚进一步放宽政策的可能性.

白川方明在会后的新闻发布会上称,日本央行不会将进一步放松货币政策的时机与其物价展望自动挂钩.这暗示即便达不到该央行1%的通胀目标,也不一定会立即采取政策行动.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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