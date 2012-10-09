《中国报摘》--中国证券报10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--周一人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘触及6.2812,创出人民币汇改以来的最高水平,该价位已逼近1%的日波动上限.
* 其他:
--消息人士透露,其所在的保险资产管理公司在国庆节前几个交易日累计加仓超过20亿元人民币,主要用于增加已持有重仓股的配置比例;此外,还有几家大中型保险资管公司在这一时段也有类似举动,险资合计加仓规模约100亿元.
--温州市最新统计数据显示,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升0.15个百分点,温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.
--国家发改委近日批复京津风沙源治理二期工程规划,总投资额达877.92亿元,建设期为2013至2022年,同时三北防护林五期工程(2011-2020年)开始启动,加上已出台的天然林保护二期工程的实施方案,预计未来10年内中国将至少斥资逾4,200亿元建设和保护林草生态屏障.
--宝钢股份(600019.SS)今日公布回购进展,截至10月8日,公司回购数量为1.31亿股,占公司总股本的比例约为0.75%,购买最高价为4.65元/股,最低价为4.51元/股,支付总金额近6亿元.
--鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公告回购部分B股事项进展,截至10月8日,累计回购B股数量为3,191.64万股,占公司总股本的比例为3.16%.(完)
--整理 边竞; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保