《中国报摘》--中国证券报10月9日

* 头版头条:

--周一人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘触及6.2812,创出人民币汇改以来的最高水平,该价位已逼近1%的日波动上限.

* 其他:

--消息人士透露,其所在的保险资产管理公司在国庆节前几个交易日累计加仓超过20亿元人民币,主要用于增加已持有重仓股的配置比例;此外,还有几家大中型保险资管公司在这一时段也有类似举动,险资合计加仓规模约100亿元.

--温州市最新统计数据显示,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升0.15个百分点,温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.

--国家发改委近日批复京津风沙源治理二期工程规划,总投资额达877.92亿元,建设期为2013至2022年,同时三北防护林五期工程(2011-2020年)开始启动,加上已出台的天然林保护二期工程的实施方案,预计未来10年内中国将至少斥资逾4,200亿元建设和保护林草生态屏障.

--宝钢股份(600019.SS)今日公布回购进展,截至10月8日,公司回购数量为1.31亿股,占公司总股本的比例约为0.75%,购买最高价为4.65元/股,最低价为4.51元/股,支付总金额近6亿元.

--鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公告回购部分B股事项进展,截至10月8日,累计回购B股数量为3,191.64万股,占公司总股本的比例为3.16%.(完)

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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