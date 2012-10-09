《新兴市场重要经济事件预告》--10月9日-10月16日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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10月9日(二)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).
东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).
10月10日(三)
东京--24国国际货币事务与发展政府间集团(G24)代表会议(至10月11日).
曼谷--惠誉召开全球经济风险和泰国展望年度会议(0130).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一天).
萨格勒布--克罗地亚央行委员会会议.
孟买--美国财长盖特纳会见印度央行总裁苏巴拉奥.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(最后一天).
10月11日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议重点.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
10月12日(周五)
新加坡--新加坡央行公布货币政策声明.
巴黎--国际能源署(IEA)发表中期石油市场报告.
10月14日(周日)
东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(最后一日).
莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.
10月15日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(至10月17日).
曼谷--亚欧财长年会.
10月16日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保