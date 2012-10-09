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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:13 BJT

〔日本股市〕开盘下滑,因担心企业获利和中国经济成长放缓

路透东京10月9日电---日本股市日经指数周二开盘下跌,因为市场愈加担心企业在公布季度财报时将下调全年获利预估;此前世界银行警告称中国经济成长放缓持续的时间可能比预想的要长.

日经指数.N225下滑0.5%至8,817.32点.东证股价指数.TOPX下跌0.4%至734.44点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 石冠兰

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