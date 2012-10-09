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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:13 BJT

〔芝加哥期市〕大豆因收割压力下跌,小麦因供应忧虑上涨

路透悉尼10月9日电---美国大豆期货价格周二下跌.美国农业部即将公布重要报告,预计会显示单产预估上调,以及继续保持近期创纪录的收割速度.

小麦价格上涨,延续昨日涨势,因全球第二和第三大出口国澳洲和俄罗斯的天气状况不利,令市场担心全球供应趋紧.

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