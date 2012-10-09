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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:26 BJT

〔中港个股〕中国国航自周二起停牌,因筹划非公开发行股票存不确定性

路透北京10月9日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)表示,因正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,为避免股价出现波动,其股票自周二(9日)起停牌五个交易日.

中国国航此前公告称,拟向控股股东中国航空集团公司非公开发行A股股票,募资10.51亿元人民币.

中国国航A股周一收盘价报4.97元,过去三个月累计下跌19.18%;H股收5.13港元,过去三个月累计涨9.5%.

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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