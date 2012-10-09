〔中港个股〕中国国航自周二起停牌,因筹划非公开发行股票存不确定性

路透北京10月9日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)表示,因正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,为避免股价出现波动,其股票自周二(9日)起停牌五个交易日.