〔中港个股〕中国国航自周二起停牌,因筹划非公开发行股票存不确定性

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京10月9日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)表示,因正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,为避免股价出现波动,其股票自周二(9日)起停牌五个交易日.
中国国航此前公告称,拟向控股股东中国航空集团公司非公开发行A股股票,募资10.51亿元人民币.
中国国航A股周一收盘价报4.97元,过去三个月累计下跌19.18%;H股收5.13港元,过去三个月累计涨9.5%.
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保