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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:18 BJT

〔韩国股市〕盘初区间交投,三星电子下跌

路透首尔10月9日电---韩国股市周二盘初呈现区间交投，受累于外资卖盘;三星电子(005930.KS)下跌0.3%

0007GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11微涨0.04%至1,982.68点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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