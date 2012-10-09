〔英国经济〕英国房价跌势有所放缓,销量料将增长--RICS

路透伦敦10月8日电---周二公布的一份调查显示,英国房价跌势在9月意外放缓,测量师预计受政府使得抵押贷款更容易获得的努力影响,销量将会增长.

英国皇家测量师学会(RICS)称,RICS经季节调整后房价差值升至负15,8月上修后为负18.分析师此前预估为恶化至负20.

而且,对于未来销量的预期升至了自2010年5月以来最高.

"9月楼市相对持平,但测量师对于圣诞节前的势头表示乐观,认为英国多个地区的活动将有所增长,"RICS高层Peter Bolton King称.

"尽管融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)看来正在改善抵押借款的可得性,但那些处于住房阶梯最底层的人们仍然面临困难."

英国央行在近期信用状况调查中表示,由于融资换贷款计划的出台,银行计划进行更多放款.

不过,8月抵押借款数据仍非常疲弱,尽管该计划于8月1日出台.(完)