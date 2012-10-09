〔IMF报告〕独联体经济增长率预估下调,受欧元区危机冲击

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,独立国家联合体(CIS)2012年经济成长速度将低于之前的预估,因为受到欧元区危机和大宗商品价格下滑的拖累.
IMF在其半年一次的世界经济展望报告中称,全球不确定性及欧元区债务危机将令2012年独联体经济增长率放缓至4%,低于7月时预估的4.1%及2011年接近5%的水平.
独联体高度仰赖石油、天然气及其他商品的出口,因此很容易受到全球经济放缓带来的大宗商品价格下跌的冲击.
IMF称,政府支出及信贷增长帮助俄罗斯抵御近期的市场动荡.该国经济今明两年料分别增长3.7%和3.8%.2011年的经济增长率为4.3%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保