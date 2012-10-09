〔IMF报告〕独联体经济增长率预估下调,受欧元区危机冲击

路透东京10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,独立国家联合体(CIS)2012年经济成长速度将低于之前的预估,因为受到欧元区危机和大宗商品价格下滑的拖累.

IMF在其半年一次的世界经济展望报告中称,全球不确定性及欧元区债务危机将令2012年独联体经济增长率放缓至4%,低于7月时预估的4.1%及2011年接近5%的水平.

独联体高度仰赖石油、天然气及其他商品的出口,因此很容易受到全球经济放缓带来的大宗商品价格下跌的冲击.

IMF称,政府支出及信贷增长帮助俄罗斯抵御近期的市场动荡.该国经济今明两年料分别增长3.7%和3.8%.2011年的经济增长率为4.3%.(完)