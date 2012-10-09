《全球重要经济事件一览表》--10月9日-10月16日

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10月9日(二)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

东京--日本央行总裁白川方明就该央行的政策和运作发表讲话(0020).

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会的季度听证会作介绍性讲话(0830).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)挪威会议(至10月11日).

澳洲霍巴特--澳洲央行副总裁洛威在澳新金融服务业协会(FINSIA)午餐会上发表演讲(0100).

东京--日本央行公布近期经济及金融形势月报.(0500)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会公开听证会上陈词(0730).

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(最后一日)

东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行年度会议(至10月14日)

日本仙台--日本财务省和世界银行在日本东北部城市仙台举行为期两天的活动,主题为灾害风险管理,仙台也是去年地震海啸受灾区.(至10月10日).

巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".

新德里--美国财政部长盖特纳访问印度.(至10月10日)

10月10日(三)

东京--24国集团(G24)代表会议(至10月11日).

东京--日本央行总裁白川方明在日本瑞士工商会30周年午餐会上发表讲话(0500).

华盛顿--美联储发布褐皮书,概述12个联储地区当前的经济状况(1800).

法兰克福--欧洲央行和美联储举行会议,题为"银行融资--市场、工具以及对公司贷款和实体经济的影响"(最后一日).

东京--法国央行总裁诺亚在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)发表演讲.

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布短期能源展望报告.

东京--日本央行发布9月18-19日货币政策会议纪录(2350).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.

印度孟买--美国财政部长盖特纳会晤印度央行总裁苏巴拉奥.

美国大瀑布城--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔向该地区商界和社区领袖发表讲话(1845).

华盛顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在卡托研究所(CATO Institute)的会议上发表演讲,会议主题为"欧洲危机与福利国家:对美国的教训"(2045).

10月11日(四)

东京--七国集团(G7)财长会议.

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(至10月13日).

东京--IMF总裁拉加德参加日本放送协会(NHK)主办的有关全球化的辩论(0300).

东京--日本央行副总裁西村清彦在由日本央行和拉美货币研究中心联合举办的研讨会上发表讲话(0230).

法兰克福--欧洲央行发布月报(0800).

东京--IMF总裁拉加德主持记者会(2345).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构挪威会议(最后一日).

10月12日(五)

巴黎--国际能源署(IEA)发布中期石油市场报告.

10月13日(六)

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(最后一日).

10月14日(日)

东京--IMF和世界银行年会(最后一日).

莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.

10月15日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀出席日本证券分析师协会(SAAJ)与亚洲证券与投资联合会(ASIF)联合主办的50周年纪念大会.

加拿大纳奈莫--加拿大央行总裁卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话(1920).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(至10月17日).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在全美商业经济协会(NABE)第54届年会上讲话(1200).

曼谷--亚欧财长暨官员年会.

10月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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