《中国报摘》--其他报纸重要消息10月9日

**上海证券报**

--券商人士透露,今年5月间券商创新大会酝酿的新政近期将逐步推出,其中券商新设网点全面开放等措施将作为首批新政推出,其他数十项具体政策和文件随后出台.

--记者从相关渠道获悉,成品油定价机制改革的条件已经越来越成熟,改革方案有望择机推出,这一方案将缩短现有的调价周期.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)发布的公告显示,今年三季度汇金增持工行股票逾626万股,目前汇金在工行持股比例为35.43%,这已是汇金连续第四个季度增持银行股,但相比前几个季度,汇金的增持量减少.

--国家税务总局纳税服务司指出,土地使用权交换、房屋交换,交换价格不相等的,由多交付货币、实物、无形资产或者其他经济利益的一方缴纳税款,交换价格相等的免征契税.

**第一财经日报**

--银河证券一位管理人员表示,银河证券获国务院特批,A+H上市这个说法没错,目前计划年底上市,但是届时能不能上市尚不好说.

**证券时报**

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)和招商证券(600999.SS)公告称,两家公司拟以9,800万欧元的总价共同受让荷兰投资(ING Asset Management B.V.)所转让的招商基金33.3%股权.

--北京银行(601169.SS)公告称,拟发行至多300亿元人民币金融债的计划已获银监会批准,所募资金将全部用于发放小微企业贷款,上述事项尚需得到央行批准.

--日前披露的基金募集申请核准进度公示表显示,基金公司首次上报交易型货币市场基金,两家公司分别为银华和华宝兴业.

**人民日报**

--全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2012年中秋节国庆节假日旅游统计报告》显示,今年中秋国庆八天假日期间,全国共接待游客4.25亿人次,比2011年十一黄金周增长40.9%;实现旅游收入2,105亿元,同比增长44.4%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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