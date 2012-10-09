〔中国基金〕招商银行及招商证券以9,800万欧元接手招商基金33.3%股权

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京10月9日电---荷兰投资(ING Asset Management B.V.)转让中国招商基金股权的接盘者浮出水面.中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)以及招商证券(600999.SS)周一表示,将共同增持招商基金33.3%股股权,对应金额9,800万欧元.
刊登在上证所的公告显示,招商银行以约6,356.8万欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金21.6%的股权,受让后其持有招商基金的股权比例由33.4%提高至55%,成为控股股东.
而招商证券3,443.2万欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金11.7%的股权(2,457万股),受让完成后公司持有招商基金股份由6,993万股增至9,450万股,股权比例由33.3%提高至45%.
招商基金管理有限公司是第一家中外合资的基金管理公司,成立于2002年12月27日,注册资本为2.1亿元人民币.经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保