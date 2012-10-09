〔中国基金〕招商银行及招商证券以9,800万欧元接手招商基金33.3%股权

路透北京10月9日电---荷兰投资(ING Asset Management B.V.)转让中国招商基金股权的接盘者浮出水面.中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)以及招商证券(600999.SS)周一表示,将共同增持招商基金33.3%股股权,对应金额9,800万欧元.

刊登在上证所的公告显示,招商银行以约6,356.8万欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金21.6%的股权,受让后其持有招商基金的股权比例由33.4%提高至55%,成为控股股东.

而招商证券3,443.2万欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金11.7%的股权(2,457万股),受让完成后公司持有招商基金股份由6,993万股增至9,450万股,股权比例由33.3%提高至45%.

招商基金管理有限公司是第一家中外合资的基金管理公司,成立于2002年12月27日,注册资本为2.1亿元人民币.经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务.(完)

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