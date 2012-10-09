〔路透调查〕六个月内ECB或不会向银行再提供低息三年期贷款--交易商

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透班加罗尔10月8日电---一项针对欧元货币市场交易商的路透调查周一显示,未来六个月欧洲央行(ECB)不大可能宣布向银行提供新一轮低息三年期贷款.
23家受访交易商中有17家表示,欧洲央行在未来六个月不会采取第三次三年期贷款操作.与9月调查的25家交易商中有16家如此表示的结果接近.
其余六家则认为欧洲央行会采取该操作.
欧洲央行在去年12月和今年2月的两次操作中,向货币市场注入逾1万亿(兆)欧元资金,以安抚欧元区市场.
"市场的流动性已经足够,甚至过量,"一交易商称.
欧洲央行管委会成员柯恩上月表示,该行可能向银行提供新一轮超低息资金,或将利率从纪录低位再次调降成为负值.
该常规性周度调查显示,银行料在七天操作中借入1,070亿欧元,略多于上周的1,029亿欧元.
交易商还预期,央行将在本周的一个月期操作中,分配140亿欧元资金,与上月的138亿欧元规模相仿.(完)
--编译 王丽鑫;审校 石冠兰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p