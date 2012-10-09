〔路透调查〕六个月内ECB或不会向银行再提供低息三年期贷款--交易商

路透班加罗尔10月8日电---一项针对欧元货币市场交易商的路透调查周一显示,未来六个月欧洲央行(ECB)不大可能宣布向银行提供新一轮低息三年期贷款.

23家受访交易商中有17家表示,欧洲央行在未来六个月不会采取第三次三年期贷款操作.与9月调查的25家交易商中有16家如此表示的结果接近.

其余六家则认为欧洲央行会采取该操作.

欧洲央行在去年12月和今年2月的两次操作中,向货币市场注入逾1万亿(兆)欧元资金,以安抚欧元区市场.

"市场的流动性已经足够,甚至过量,"一交易商称.

欧洲央行管委会成员柯恩上月表示,该行可能向银行提供新一轮超低息资金,或将利率从纪录低位再次调降成为负值.

该常规性周度调查显示,银行料在七天操作中借入1,070亿欧元,略多于上周的1,029亿欧元.

交易商还预期,央行将在本周的一个月期操作中,分配140亿欧元资金,与上月的138亿欧元规模相仿.(完)