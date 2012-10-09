〔中国经济〕金融危机影响加强,国内经济下行压力仍较大--央行行长

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京10月9日电---中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.
周小川在《中国金融》杂志发表文章称,当前金融改革和支持经济增长的任务很重,人民银行将在保持货币政策连续性和稳定性的同时,进一步增强调控的前瞻性、针对性和有效性,并力争在金融改革发展的各个领域取得新突破.
国际货币基金组织(IMF)周二将今明两年中国国内生产总值(GDP)的成长预估分别下调至7.8%和8.2%.今年以来,中国经济增速大幅回落,央行曾分别于6月和7月两度降息,但之后两个月一直以公开市场逆回购释放流动性.
这篇题为《金融业改革发展的历史性成就》的署名文章发表在中国共产党的"十八大"召开之前,历数过去十年("十六大"以来)中国金融业取得的成绩.
中国共产党第十八次全国代表大会将于11月8日在北京召开.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保