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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:47 BJT

〔离岸人民币〕韩国金融公司发行1.3亿元两年期点心债,利率3.1%--IFR

路透10月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国金融公司（Korea Finance Corp）首次发行1.30亿元人民币（2,100万美元）两年期固定利率离岸人民币债券，利率定在3.1%。

法国巴黎银行(BNPP.PA)为牵头行，交易将在10月9日结算。

此次的私募交易据称是因反向询价而启动。若以利率互换中间价计算，该定价相当于较伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码约70个基点。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良; 审校 屈桂娟

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