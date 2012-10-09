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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:53 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初小幅升高,公债近持平

路透首尔10月9日电---韩元兑美元KRW=周二盘初小幅走高,从周一跌势中反弹,但由于缺乏重大方向指引,交易陷于窄幅波动.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,111.0,周一国内收报1,112.0.

韩国综合股价指数.KS11升0.24点至1,982.13.

12月三年期公债期货KTBc1小升0.01点,报106.36.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,111.0 1,112.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.1733/856 14.1519/675

韩国公债期货KTBc1* 106.36 106.35

韩国综合股价指数.KS11 1,982.13 1,981.89

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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