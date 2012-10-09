《汇市简讯》欧元/日圆重返200日移动均线下方水位

0050GMT * 欧元/日圆因上日日圆走强而下跌 * 欧元/日圆重返101.75的200日移动均线下方,该水位被视作关键点 * 一目均衡转换线切入位101.21下方有支撑,一目均衡基准线切入位为100.89 * 市场人气略偏空,周五所及的102.80或为近期高点.(完) --编译 石冠兰; 审校 孙茉莉