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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:02 BJT

〔全球金市〕金价连跌两日后微升,但强势美元构成压力

路透新加坡10月9日电---金价连跌两天后周二小涨,但欧债危机引发的美元强势料对金价构成压力.

黄金上市交易基金的持金量周一触及纪录高位,表明投资者对黄金兴趣仍浓厚.

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