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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行至多40亿元一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.38%
  国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.88%
  国开行至多70亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为4.08%
  国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值为4.22%
  国开行至多70亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值为4.30%
  上海电气集团35亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行及民生银行主承
  北京国有资产经营公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 
  杭州萧山机场5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),交通银行主承    
  华能集团40亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中信银行主承   
  中粮集团45亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行及中信证券主承                                                
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  二、新债上市:

  江西和济投资有限公司10亿元七年期固息债1280266,票面利率8.00%
  临沂经济开发公司10亿元七年期固息债1280295,票面利率8.26%
  如东县东泰社会发展投资公司8亿元七年期固息债1280296,票面利率7.45%
  福州城乡建设发展10亿元六年期固息债1280299,票面利率6.35%
  邳州润城资产经营公司10亿元七年期固息债1280300,票面利率7.55%
  河南济源建投8亿元七年期固息债1280301,票面利率7.50%
  太原龙城发展投资公司20亿元七年期固息债1280303,票面利率6.50%
  重庆长寿开发投资集团8亿元七年期固息债1280304,票面利率7.45%
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  三、缴款: 

  哈尔滨合力投资控股12亿元六年期固息债1280305,票面利率7.48%
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  四、还本付息:
  
  中远运输集团总公司10亿元10年期固息债058027付息,票面利率4.55%
  中远运输集团总公司10亿元20年期固息债058028付息,票面利率4.85%
  苏州高新区经济公司10亿元五年期固息债088046付息,票面利率6.14%
  财政部220亿元30年期固息国债090005付息,票面利率4.02%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --在经历了民间借贷危机之后,今年温州银行业的不良贷款率持续攀升.中国证券报周二报
导称,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升
0.15个百分点.温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.[ID:nSB2037041]

  --周一人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘触及6.2812,创出人民币汇改以来的最高水平,该
价位已逼近1%的日波动上限.
                      
  中国海关10/13公布9月进出口贸易数据                    (8月贸易顺差为266.7亿美元)
  国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI)             (8月为-3.5%) 
                     9月居民消费价格指数(CPI)           (8月为2.0%) 
  国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布    
                     1-9月城镇固定资产投资              (1-8月为20.2%)
                     9月社会消费品零售总额              (8月为13.2%) 
                     9月工业增加值                      (8月为8.9%) 
                     9月房地产投资和销售情况月度报告    
                     9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 李宏薇

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