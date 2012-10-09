《中国债券市场每日交易备忘》--10月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多40亿元一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.38% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.88% 国开行至多70亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值为4.08% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值为4.22% 国开行至多70亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值为4.30% 上海电气集团35亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行及民生银行主承 北京国有资产经营公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 杭州萧山机场5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),交通银行主承 华能集团40亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中信银行主承 中粮集团45亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行及中信证券主承 ============================================================================== 二、新债上市: 江西和济投资有限公司10亿元七年期固息债1280266,票面利率8.00% 临沂经济开发公司10亿元七年期固息债1280295,票面利率8.26% 如东县东泰社会发展投资公司8亿元七年期固息债1280296,票面利率7.45% 福州城乡建设发展10亿元六年期固息债1280299,票面利率6.35% 邳州润城资产经营公司10亿元七年期固息债1280300,票面利率7.55% 河南济源建投8亿元七年期固息债1280301,票面利率7.50% 太原龙城发展投资公司20亿元七年期固息债1280303,票面利率6.50% 重庆长寿开发投资集团8亿元七年期固息债1280304,票面利率7.45% ============================================================================== 三、缴款: 哈尔滨合力投资控股12亿元六年期固息债1280305,票面利率7.48% ============================================================================== 四、还本付息: 中远运输集团总公司10亿元10年期固息债058027付息,票面利率4.55% 中远运输集团总公司10亿元20年期固息债058028付息,票面利率4.85% 苏州高新区经济公司10亿元五年期固息债088046付息,票面利率6.14% 财政部220亿元30年期固息国债090005付息,票面利率4.02% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --在经历了民间借贷危机之后,今年温州银行业的不良贷款率持续攀升.中国证券报周二报 导称,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升 0.15个百分点.温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.[ID:nSB2037041] --周一人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘触及6.2812,创出人民币汇改以来的最高水平,该 价位已逼近1%的日波动上限. 中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元) 国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 李宏薇