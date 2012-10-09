〔中国新股〕洛阳钼业A股首日上市开盘报8.7元,较发行价大涨1.9倍

洛阳钼业H股(3993.HK)周二开盘报3.56港元,涨0.09港元,或2.59%.

该公司本次A股IPO发行量为2亿股,筹资额6亿元.公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,原本公司计划使用A股募集资金合计为36.46亿元.

洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.(完)