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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 09:30 BJT

〔中国新股〕洛阳钼业A股首日上市开盘报8.7元,较发行价大涨1.9倍

路透上海10月9日电---全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(603993.SS)2亿A股周二首日上市,开盘报8.70元人民币,较其3元发行价大涨190%.

洛阳钼业H股(3993.HK)周二开盘报3.56港元,涨0.09港元,或2.59%.

该公司本次A股IPO发行量为2亿股,筹资额6亿元.公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,原本公司计划使用A股募集资金合计为36.46亿元.

　洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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