〔中国新股〕洛阳钼业A股首日上市开盘报8.7元,较发行价大涨1.9倍

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(603993.SS)2亿A股周二首日上市,开盘报8.70元人民币,较其3元发行价大涨190%.
洛阳钼业H股(3993.HK)周二开盘报3.56港元,涨0.09港元,或2.59%.
该公司本次A股IPO发行量为2亿股,筹资额6亿元.公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,原本公司计划使用A股募集资金合计为36.46亿元.
洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p