〔路透基点〕九家银行加入泛乔32.5亿台币10年期定期贷款案--RLPC

路透香港10月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,九家银行加入了泛乔股份有限公司32.5亿台币(1.11亿美元)的10年期定期贷款案.

签约日期定在10月17日.

额度分配行兼唯一主办行的土地银行承贷6.5亿台币.兆丰国际商业银行和台湾企银分别承贷4.5亿台币,而且这两家银行分享额度分配行的头衔,并获得125.66个基点的综合收益.

共同主办行彰化银行和第一银行分别承贷3.5亿台币,并获得124.99个基点的综合收益.

五家银行以经理行的身份加入是项联贷案,获得124.06个基点的综合收益.它们分别是阳信银行(承贷2.5亿台币)、农业金库(承贷2亿台币)、台湾银行(承贷1.9亿台币)、华南银行(承贷1.8亿台币)和台中商业银行(承贷1.8亿台币).

如之前所报导的,是项贷款案由土地、一家饭店、借款方负责人及一家相关公司提供担保,利率为较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行和合作金库一年期存款利率均值加码123个基点。

是项贷款分20期每半年不等额偿还.1-10期每期偿还本金2%,11-19期每年偿还本金5%,第20期偿还本金35%.贷款平均年限为7.525年.

承诺费为20个基点.

财务条件包括最低流动比率为一倍,最高债务比率为2.5倍,最低利息保障倍数(覆盖率)为两倍.

所筹资金将用于资本支出,以及借款方在2009年12月签署的、由三部分组成的28.2亿台币定期贷款进行再融资.此项交易包括2.56亿台币12年期A部分贷款、19.24亿台币12年期B部分贷款,以及6.40亿台币七年期C部分贷款.A部分和B部分的最高综合收益为221.65个基点,C部分则为223.33个基点.(完)