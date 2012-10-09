〔路透基点〕九家银行加入泛乔32.5亿台币10年期定期贷款案--RLPC

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港10月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,九家银行加入了泛乔股份有限公司32.5亿台币(1.11亿美元)的10年期定期贷款案.
签约日期定在10月17日.
额度分配行兼唯一主办行的土地银行承贷6.5亿台币.兆丰国际商业银行和台湾企银分别承贷4.5亿台币,而且这两家银行分享额度分配行的头衔,并获得125.66个基点的综合收益.
共同主办行彰化银行和第一银行分别承贷3.5亿台币,并获得124.99个基点的综合收益.
五家银行以经理行的身份加入是项联贷案,获得124.06个基点的综合收益.它们分别是阳信银行(承贷2.5亿台币)、农业金库(承贷2亿台币)、台湾银行(承贷1.9亿台币)、华南银行(承贷1.8亿台币)和台中商业银行(承贷1.8亿台币).
如之前所报导的,是项贷款案由土地、一家饭店、借款方负责人及一家相关公司提供担保,利率为较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行和合作金库一年期存款利率均值加码123个基点。
是项贷款分20期每半年不等额偿还.1-10期每期偿还本金2%,11-19期每年偿还本金5%,第20期偿还本金35%.贷款平均年限为7.525年.
承诺费为20个基点.
财务条件包括最低流动比率为一倍,最高债务比率为2.5倍,最低利息保障倍数(覆盖率)为两倍.
所筹资金将用于资本支出,以及借款方在2009年12月签署的、由三部分组成的28.2亿台币定期贷款进行再融资.此项交易包括2.56亿台币12年期A部分贷款、19.24亿台币12年期B部分贷款,以及6.40亿台币七年期C部分贷款.A部分和B部分的最高综合收益为221.65个基点,C部分则为223.33个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保