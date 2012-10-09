〔企业并购〕英国对EADS-BAE合并案加压,反对法国增持股份

路透伦敦/巴黎10月8日电---离欧洲宇航防务集团(EADS)和BAE Systems结盟交易的最后期限还有不到48小时之际,英国当局在周一加强了对法国政府参与该交易的反对态度,使这桩欧洲超级并购计划岌岌可危.

两公司计划创建全球最大的航空集团,而围绕法国能否在未来增持股份的争议,是这项计划面临的最新障碍.接下来,可能还要面对英国希望争取对己方更有利条件造成的阻力.

若能完成交易,新集团将有员工22万人,并且同时拥有空中客车的客机生产和BAE的武器工厂.

这项交易必须平衡欧洲的工业及安全敏感神经,避免加剧对外资所有权的忧虑,这样才可能取得成功.

英国国防大臣夏文达对路透称,他对法国增持合并后集团股份的反对并非"暂时的".法国当局目前拥有15%的EADS股份,而交易计划暗示该国在新集团的持股比例可在摊薄后的9%基础上进一步提高.

但一名法国政府消息人士坚持认为,法国必须有未来从法国公司Lagardere (LAGA.PA)认购股份的权利.该公司希望出售所持EADS股份(目前有7.5%),以专注于核心的媒体业务.

"如果法国连考虑购买Lagardere想出售的那部分股份的可能性都没有,那对我们来说这笔交易就是不可行的."该消息人士对路透称.(完)