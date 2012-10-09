〔路透调查〕日本公债多空动向指标进一步恶化

路透东京10月9日电---汤森路透周二公布的每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标在负区域继续下降,不过投资者预期,下半财年伊始的买盘将抑制收益率(殖利率)大幅涨离近期区间.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负25,上周为负17.

调查发现,41.7%的受访者预期日债收益率将维持区间波动,比例高于前次调查的20.7%.另有41.7%受访者预计日债收益率本周将上升,比例略低于上次调查的48.3%.

预期收益率将下降的受访者从前一周的31.0%降至16.7%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值JP10YT=POLL为0.785%,较上周五收盘价高1个基点.

这次线上调查访问了91位来自主要机构的日债市场人士,有36人给出了回覆,回覆率为39.6%,其中有14个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

指标10年期现货日债收益率周二上涨0.5个基点至0.780%.10年期日债期货合约2JGBv1下跌0.02点至144.08(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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