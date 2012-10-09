〔路透调查〕日本公债多空动向指标进一步恶化

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---汤森路透周二公布的每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标在负区域继续下降,不过投资者预期,下半财年伊始的买盘将抑制收益率(殖利率)大幅涨离近期区间.
日本公债多空动向指标JGBBBI=为负25,上周为负17.
调查发现,41.7%的受访者预期日债收益率将维持区间波动,比例高于前次调查的20.7%.另有41.7%受访者预计日债收益率本周将上升,比例略低于上次调查的48.3%.
预期收益率将下降的受访者从前一周的31.0%降至16.7%.
对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值JP10YT=POLL为0.785%,较上周五收盘价高1个基点.
这次线上调查访问了91位来自主要机构的日债市场人士,有36人给出了回覆,回覆率为39.6%,其中有14个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.
指标10年期现货日债收益率周二上涨0.5个基点至0.780%.10年期日债期货合约2JGBv1下跌0.02点至144.08(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保