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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:33 BJT

〔东京汇市〕欧元处于守势,因仍不确定西班牙会否求援

* 欧元脱离两周高点,西班牙料不会立即决定是否求援

* 焦点可能转向财报与股价

* 市场对希腊寻求赤字目标延期反应不大

路透东京10月9日电---欧元周二处于守势,因欧元区财长表示西班牙尚不需要援助,使得西班牙方面的不确定性持续,浇灭了对该国可能即将达成援助协议的期待.

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