中国四大行确定缺席东京IMF及世行年会--新华

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月8日电---新华社周一报导称，中国四大国有银行已确定缺席周二在日本东京召开的国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）年会。
报导称，工商银行(601398.SS)、中国银行(3988.HK)、建设银行(601939.SS)和农业银行(601288.SS)已经确定缺席上述会议。
《华尔街日报》上周报导称，交通银行(601328.SS)也将缺席上述会议。
新华社援引中国商务部研究员梅新育的话称：“由于日本政府单方面挑衅，两国关系降至冰点并已开始影响世界经济，中国数家大型银行同时缺席国际货币基金组织和世界银行东京年会就是证据之一。”
这是日本近半个世纪来首次举办IMF和世行年会，与会人数预计达2万左右，是全球规模最大的国际性会议之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保