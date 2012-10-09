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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元削减跌幅,仍处于守势

路透惠灵顿/悉尼10月9日电---澳洲澳元和新西兰元周二小幅反弹,投资者了结澳元和新西兰元兑欧元及英镑的空头仓位.但这两种货币仍处于守势.

澳元兑美元AUD=D4报1.0231美元,稍早报1.0196.在周一跌至7月中旬以来的低点1.0149之后出现空头回补.

交易商称模型基金在过去24小时买进,而中长期投资大户准备在其涨向1.0250/80时卖出.

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