版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:58 BJT

〔金属期市〕伦铜微升脱离一周低点,关注中国本周发布的经济数据

路透上海10月9日电---伦敦期铜周二微升0.2%,昨日曾触及一周低位,引发投资者低接买盘并触发自动买单.

在中国本周公布多项经济数据之前,市场交投可能仍处于窄幅区间内.投资者希望从中国数据中寻找有关该国经济状况的线索.中国是全球第二大经济体,也是最大的铜消费国.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐