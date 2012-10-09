〔欧洲金融〕德国和法国接近获得九个欧盟成员国支持设立金融交易税

路透卢森堡10月9日电---德国和法国周二预计将借助外交努力,说服更多欧盟成员国一并设立金融交易税.该方案需要九个成员国的支持才能推进,但目前数量尚未凑足.

希腊、葡萄牙、奥地利、斯洛文尼亚和比利时已同意加入德法阵营,爱沙尼亚也预计将在周二签约.但是要将计划付诸于行动,还缺少一个国家的支持.

意大利和西班牙曾考虑过该方案,但看似不太可能入伙.因此德国只能转为吸引欧元区之外的国家.这可能会使得金融交易税设立的过程复杂化.

波兰有可能加入.但官员们表示,该国为此要求的回报太高,德国或许不会接受他们的条件.

欧盟(EU)执委会表示,一旦符合国家数量标准,将"尽一切可能快速推进"这项税收.(完)