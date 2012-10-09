版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 10:24 BJT

〔日本个股〕日产汽车9月除进口车外在中国的汽车销量同比下降34.6%

路透北京10月9日电---日本日产日产汽车(7201.T)9月除进口车外在中国的汽车销量同比下降34.6%,因中国消费者在两国领土争端之际避开日本车.

日产与东风汽车(0489.HK)合资公司上个月售出88,249辆汽车.

1-9月则售出109万辆,较上年同期减少0.4%.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐