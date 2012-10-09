Vringo起诉中兴通讯侵犯专利

路透10月8日电---手机软件开发商VringoVRNG.A旗下的Vringo Infrastructure对中兴通讯(000063.SZ)英国分公司提起专利侵权诉讼。

Vringo许可、诉讼及知识产权负责人David Cohen在声明中称：“中兴通讯已决定不就Vringo与某些国际标准有关的专利接受授权。”

该公司向英国高等法院专利法庭提起诉讼，指控中兴通讯侵犯了Vringo已购买的某些欧洲专利权。

在一封所署日期为9月25日的信函中，Vringo曾要求中兴通讯购买相关专利权许可。（完）