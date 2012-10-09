版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 10:43 BJT

〔日本经济〕经济财政担当大臣:希望央行迅速展现实现物价目标的成果

路透东京10月9日电---日本经济财政担当大臣前原诚司周二表示,他希望日本央行能迅速取得成果,显示其能达到1%的通胀率目标.

他还表示,若有必要,政府和央行应考虑其他政策选项.

前原诚司对记者表示,日本央行为干预汇市而购买外国公债,将需要修改监管央行的法律并得到财相批准.

前原诚司称,他认为政府与日本央行就货币政策达成一致,也是帮助日本摆脱通缩的一个选项,但要由首相野田佳彦决定.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐