〔欧洲经济〕德国央行委员反对要求欧元区用量化宽松解决危机的呼声

路透法兰克福10月8日电---德国央行周一对国际货币基金组织(IMF)的呼声进行抵制,后者呼吁欧洲央行(ECB)考虑用量化宽松政策来解决欧元区危机.

在国际货币基金组织(IMF)年会召开前夕,德国央行委员Andreas Dombret重申,德国央行认为欧元区国家必须通过改革来解决债务危机.

"IMF的量化宽松呼吁存在很多问题,这相当于重新分配无偿付能力的风险,等于为政府进行货币融资,"ECB一直以来都坚称,为政府融资不符合该行准则.

"德国央行对IMF一再重申的政策建议持批评态度,这些建议常过度强调货币政策在解决当前经济政策挑战上的责任."Dombret说.

谈到德国经济时他表示,预计今年经济活动会进一步降温,"而且,2013年风险还会增加."

"尤其是,欧元区危机若持续或恶化,可能会使信心进一步丧失,对国内经济与就业市场都产生更大的影响."(完)