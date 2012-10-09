〔亚洲金融〕韩国和日本同意终止扩大后的双边货币互换安排--韩国央行

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔10月9日电---韩国央行周二在一份声明中称,韩国和日本已同意让扩大后的双边货币互换安排按计划于本月底结束.该互换安排于一年前引入.
央行声明还表示,两国货币互换安排规模届时将恢复到130亿美元,目前为700亿美元.(完)
--编译 侯向明;审校 孙茉莉
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p