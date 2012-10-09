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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 10:33 BJT

〔亚洲金融〕韩国和日本同意终止扩大后的双边货币互换安排--韩国央行

路透首尔10月9日电---韩国央行周二在一份声明中称,韩国和日本已同意让扩大后的双边货币互换安排按计划于本月底结束.该互换安排于一年前引入.

央行声明还表示,两国货币互换安排规模届时将恢复到130亿美元,目前为700亿美元.(完)

--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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